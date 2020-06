Düsseldorf (dpa) - Fortuna Düsseldorf geht das laut Trainer Uwe Rösler «Must-Win-Spiel» gegen den FC Augsburg offensiv an. Der Fortuna-Coach nominierte am Samstag in Rouwen Hennings und Kenan Karaman seinen beiden treffsichersten Stürmer für die Startelf. In den vergangenen beiden Spielen der Fußball-Bundesliga hatte nur einer von beiden im Angriff gespielt.

Von dpa