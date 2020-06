Reaktionen zum Spiel Fortuna Düsseldorf - FC Augsburg (1:1)

Uwe Rösler (Trainer Fortuna Düsseldorf): «Für uns war das nicht das gewünschte Spiel und das gewünschte Resultat. Was mich negativ überrascht hat, war die fehlende Struktur beim Spiel mit dem Ball. Wir hatten nicht die geistige Frische. Wir sind nicht zufrieden mit dem Punkt. Wir wollten das Spiel gewinnen. Wir müssen als Fortuna Düsseldorf aber am Limit spielen, um in der Bundesliga Spiele zu gewinnen.»

zur Frage, was der Punkt für das Saisonfinale bedeutet: «Die Ausgangssituation hat sich weiter verbessert. Wir müssen uns mental erhohlen. Deshalb habe ich der Mannschaft zwei Tage frei gegeben. Ich war eigentlich immer sehr relaxt, weil wir immer gut gespielt haben. Heute muss ich sagen: Wir können besser spielen. Wir müssen besser spielen, und das werden wir auch schaffen. Die zwei Tage werden uns gut tun. Unsere Mannschaft wird wieder zurückkehren. Wir werden nächste Woche voll da sein.»

zur Frage, ob der Druck oder die Belastung der letzten Wochen zu viel war: «Wir standen jetzt in ganz vielen Spielen unter enormen Druck. Das war heute vielleicht ein Spiel zu viel. Man kann hinfallen, entscheidend ist, wie man wieder aufsteht, und wir werden aufstehen.»

zur Frage, ob er auf Schützenhilfe vom rheinischen Rivalen 1. FC Köln bei Werder Bremen hofft: «Selbst ist der Mann. Das war immer meine Devise.»

Uwe Klein (Sportvorstand Fortuna Düsseldorf): «In der ersten Halbzeit waren wir besser im Spiel als Augsburg. Aber in der zweiten Halbzeit waren die Augsburger griffiger und haben uns das Leben schwerer gemacht. Aus diesem Grund geht das Ergebnis auch in Ordnung. Über das nicht gegebene Tor will ich gar nicht nachkarten. Dass wir dann wieder zurückgekommen sind, auch nach dem Gegentor, zeigt, dass die Mannschaft nie aufsteckt. Und heute müssen wir mit dem 1:1 zufrieden sein. Wir haben zuletzt sehr viel Körner gelassen mit einem hohen Laufpensum in den Spielen gegen Dortmund und Leipzig. Die letzte Frische hat uns heute gefehlt. Wir haben immer noch alles selbst in der Hand, und das war auch wichtig, dass wir heute nach dem Spiel immer noch alles selbst regeln können. Wir müssen weiter dran glauben, gut regenerieren und dann gegen Union den Rest erledigen für die Relegation.»

Kaan Ayhan (Kapitän Fortuna Düsseldorf): «Zu dem nicht gegebenen Treffer sag ich nichts. Das gibt nur wieder Gegenwind für mich. Das sollen andere bewerten. Obwohl, wenn er mich nicht schubst, berühre ich den Ball nicht mit der Hand, aber egal. Das war bitter. Beim Gegentor haben wir es nicht gut verteidigt. Eigentlich hätten wir nach dem Punkt in Leipzig heute vor Selbstvertrauen explodieren müssen, aber das war leider nicht der Fall. Heute wäre mehr als ein Punkt auch nicht verdient gewesen, so ungern ich das auch sage. Wir müssen es nächste Woche besser machen. Vielleicht ist es gut, dass die Spannung hoch gehalten wird und wir im letzten Spiel noch mal alles raushauen müssen.»

Rouwen Hennigs (Fortuna Düsseldorf): «Es war ein recht ausgeglichenes Spiel. Wir wollten die Augsburger Außen laufen lassen, das ist uns nicht gut gelungen. Augsburg hat uns gut unter Druck gesetzt. Das war nicht unbedingt unser Matchplan. Wir waren in der zweiten Halbzeit nicht so zwingend. Das ist ärgerlich, dass wir es klar machen konnten, aber so bleibt der Fokus auf dem letzten Spiel. Wir können Platz 16 verteidigen. Das werden wir mit aller Macht versuchen.»

Heiko Herrlich (Trainer FC Augsburg): «Wir sind natürlich überglücklich, dass wir das auch rechnerisch geschafft haben.»

Auf die Frage, wie die Nicht-Abstiegsparty nun aussieht: «Ruhig und leise. Ich gehe davon aus, dass die Jungs sich freuen. Wenn sie da ein Bier mit einigen zusammen trinken mit dem nötigen Abstand, dann ist das okay. Wir haben noch ein Spiel. Wenn wir das gewinnen, können wir noch ein paar Plätze klettern. Das muss das Ziel sein.»

zum Torschützen Niederlechner: «Er war immer sehr wichtig für uns. So wie er anläuft zum Beispiel. Manchmal ist es so, dass Stürmer eine Flaute haben. So lange du die Chancen aber hast, musst du dir keine Gedanken machen.»

Andreas Luthe (Torwart FC Augsburg): «Wir wussten, was auf uns zukommt. Für Düsseldorf ging es um alles. Es war für uns ein Kampf wie beim Spiel gegen Mainz. Wir haben gut dagegengehalten und immer wieder Nadelstiche gesetzt. Das war offensiv zwar nicht unser bester Tag. Aber Florian Niederlechner ist wieder da und macht ein sensationelles Tor. Ich bin froh, dass ich mithelfen konnte und habe es ganz ordentlich gemacht. Die drei Zu-Null-Spiele waren Belohnung für die harte Arbeit. Das schweißt zusammen. Wir haben es mit harter Arbeit geschafft.»

Florian Niederlechner (Torschütze FC Augsburg): «Heute gibt es auf jeden Fall ein Bier. Das ist kein Problem. Und im nächsten Jahr werden wir dann wieder mit den Fans feiern.»