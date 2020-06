Mann spannt Drahtseil über Straße und verletzt Polizisten

Hamm (dpa/lnw) - Ein 29-Jähriger hat in der Nacht auf Sonntag ein Drahtseil über eine Straße gespannt und bei der Festnahme einen Polizisten leicht verletzt. Zuvor war laut Polizeimitteilung ein Auto in das auf Brusthöhe gespannte Seil gefahren, wobei leichter Sachschaden entstand. Ein Motorradfahrer konnte dem Seil nach Warnungen von Zeugen ausweichen, der 29-Jährige schlug daraufhin mit einer Holzlatte nach ihm. Gegen den Mann wird ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Widerstand eingeleitet.

Von dpa