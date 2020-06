17-Jähriger schwer verletzt: Mordkommission ermittelt

Düsseldorf (dpa/lnw) - Bei einer Schlägerei mit mehreren Beteiligten in Düsseldorf ist ein 17-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden. Laut Polizei waren an der Auseinandersetzung am späten Samstagnachmittag in der Nähe eines S-Bahnhofs rund 20 Personen beteiligt. Der 17-Jährige musste notoperiert werden. Er schwebe mittlerweile nicht mehr in Lebensgefahr, hieß es am Sonntag.

Von dpa