Erzbistum Köln steigert Erträge 2019 um fast drei Prozent

Die Aufwendungen des vergangenen Jahres lagen bei 915,7 Millionen Euro - und damit 1,6 Prozent über dem Niveau des Vorjahres. Dies seien täglich 2,5 Millionen Euro «für seine weit in die Gesellschaft reichenden Aufgaben in Seelsorge, Caritas, Bildung und für Menschen in Not.»

Die Corona-Pandemie unterbricht diese Entwicklung jedoch: Das Erzbistum Köln rechnet mit einem spürbaren Rückgang des Kirchensteueraufkommens von bis zu 10 Prozent. Dies führe im laufenden Wirtschaftsjahr zu einem Jahresfehlbetrag von bis zu 50 Millionen Euro.