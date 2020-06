Klöckner verteidigt Tierwohlabgabe

Berlin (dpa) - In der Debatte um Billigpreise für Fleisch hat Bundesagrarministerin Julia Klöckner Kritik an einer Tierwohlabgabe zurückgewiesen. «Höhere Tierwohlstandards kosten Geld», sagte die CDU-Politikerin am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. Daher werde beides gebraucht - staatliche Förderung für Stallumbauten durch die Tierhalter mit entsprechenden Vorgaben, aber auch höhere Preise an der Ladentheke für mehr Wertschätzung.

Von dpa