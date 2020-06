SPD-Chef kritisiert Billigpreise und Fleischindustrie

Berlin (dpa) - Der SPD-Vorsitzende Norbert Walter-Borjans hat die Arbeitsbedingungen in der Schlachtbranche scharf kritisiert und höhere Fleischpreise gerechtfertigt. «Die Fleischindustrie hat ein System aufgebaut, in dem Arbeitskräfte wie Glieder einer Lieferkette behandelt werden: Alles muss möglichst billig sein», sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. «Alles ist dem Gewinnstreben und der Effizienz untergeordnet - Hauptsache, am Wochenende gibt es Steak im Sonderangebot.»

Von dpa