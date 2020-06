Pfister kritisiert BVB für Umgang mit Mario Götze

Düsseldorf (dpa) - Trainer-Oldie Otto Pfister hat dem Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund falschen Umgang mit Mario Götze vorgeworfen. «Irgendeiner hat mal gesagt, der passt nicht ins System. Aber man hat diesen Spieler nach der Stoffwechselerkrankung ganz falsch behandelt, er hat keinen Rhythmus. Er trainiert und sitzt auf der Bank», sagte der 82-Jährige im Fußball-Podcast des ehemaligen Sky-Reporters Stephan Schäuble. Weltenbummler Pfister, der in 22 Ländern auf vier Kontinenten gearbeitet hat und als Cheftrainer von Togo an der WM 2006 in Deutschland teilgenommen hat, hätte mehr Vertrauen in Götze erwartet.

Von dpa