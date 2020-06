Kassenärztliche Vereinigung richtet Diagnosezentrum ein

In dem Zentrum sollen niedergelassene Ärzte die Testung von Menschen ohne Symptome einer Covid-19-Erkrankung vornehmen. Die KVWL sei damit vom Landkreis beauftragt worden. Landrat Sven-Georg Adenauer (CDU) hatte das kostenlose Angebot für alle Bürger am Sonntag angekündigt und es für die «nächsten Tage» in Aussicht gestellt. Im Landkreis Gütersloh lebten Ende 2019 rund 365 000 Menschen.

Nach dem massenhaften Corona-Ausbruch in der Tönnies-Fleischfabrik in Rheda-Wiedenbrück hatte die KVWL bereits zwei Behandlungszentren eingerichtet. Das eine wurde auf dem Werksgelände aufgebaut und richtet sich ausschließlich an Mitarbeiter und deren Angehörige. Das andere befindet sich in einem Nebengebäude des Klinikums Gütersloh. Dort ist eine Behandlung nur nach vorheriger Anmeldung beim Hausarzt möglich. «Infektpatienten sollten keinesfalls unangemeldet das Klinikgebäude aufsuchen», hatte die KVWL in einer Mitteilung betont.