Polizeiwagen kracht mit Auto zusammen: Zwei Verletzte

Mönchengladbach (dpa/lnw) - Beim Zusammenprall eines Polizeiwagens mit einem Auto sind in Mönchengladbach zwei Menschen leicht verletzt worden. Die beiden Autos stießen an einer Kreuzung zusammen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Wie genau es zu der Kollision kam, war zunächst unklar. Die Beamten in Zivil verfolgten vor dem Unfall wohl ein weiteres Fahrzeug, das nicht auf Anhaltezeichen reagierte. Ob die Polizei mit Sirene oder Blaulicht unterwegs war, war nicht bekannt.

Von dpa