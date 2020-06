Pauschalreisen in fast jedem fünften Haushalt: Für 5244 Euro

Düsseldorf (dpa/lnw) - Fast jeder fünfte Haushalt in Nordrhein-Westfalen hat 2018 eine Pauschalreise gebucht und dafür aufs Jahr gerechnet 5244 Euro ausgegeben. Das teilte das Statistische Landesamt IT.NRW am Dienstag anlässlich des Schulferienbeginns an diesem Freitag mit. 1,6 Millionen und damit 18,2 Prozent der 8,7 Millionen Privathaushalte in Nordrhein-Westfalen seien auf diese Weise verreist. Vor allem Paare ohne Kinder hätten sich für Pauschalreisen entschieden, so die Statistik. Sie hätten dabei mit durchschnittlich 6648 Euro mehr Geld ausgegeben als der Gesamtschnitt. Die Ergebnisse stammen aus der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe, die alle fünf Jahre stattfindet. 10 500 Haushalte hatten dafür drei Monate lang ein Haushaltsbuch geführt.

Von dpa