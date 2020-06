«Aussicht zerstört»: Frau bewirft Mann mit Steinen

Hagen (dpa/lnw) - Eine 78-Jährige hat in Hagen einen Mann vor ihrem Fenster mit Steinen beworfen und leicht verletzt. Der Polizei gegenüber sagte die Seniorin, der 34-Jährige habe ihre «Aussicht zerstört». Der Mann hatte laut Polizei am Montag auf einem Mauervorsprung gesessen und sich mit seinem Vater unterhalten. Erst sei er von der Frau aus deren Wohnung heraus angeschrien worden, dass er verschwinden solle. Dann flogen die Steine, von denen einer den 34-Jährigen am Oberkörper traf. Gegen die 78-Jährige wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Von dpa