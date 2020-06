Pop-Up-Freizeitparks mit Vorverkauf zufrieden

In Dortmund startet das von Schaustellern gegründete Fundomio am 25. Juni und bleibt bis zum Ende der Sommerferien. Auch in Düsseldorf dient die dortige Messe als Freizeitgelände: Start ist der 26. Juni, der Jahrmarkt bleibt einen Monat lang bis zum 26. Juli. Tickets werden überwiegend im Vorverkauf angeboten.

Wegen der Ansteckungsgefahr durch das Coronavirus lassen beide Veranstalter nur eine begrenzte Zahl von Gästen zeitgleich auf den Platz. In einigen Bereichen, etwa auf Fahrgeschäften, gilt Maskenpflicht. In Dortmund dürfen bis zu 5000 Besucher auf das Gelände. In Düsseldorf können 3500 Besucher gleichzeitig rund drei Stunden bleiben. An Wochenenden sind vier Schichten geplant, so dass bis zu 14 000 Gäste kommen könnten.