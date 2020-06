Laumann über Lockdown: Wäre nicht «dorfscharf» gegangen

Düsseldorf (dpa/lnw) - NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hat den Lockdown des kompletten Kreises Warendorf unter anderem mit den Bewegungen der Bewohner begründet: «Man kann das nicht dorfscharf machen. Das gesellschaftliche Leben orientiert sich nicht an Dorfgrenzen», sagte Laumann am Dienstag. Zudem habe die 7 Tages-Inzidenz den Wert von 50 überschritten. «Darauf guckt auch Deutschland. Darauf guckt auch das Ausland. Und ich finde, wenn man das abgemacht hat, muss man sich auch dran halten», so Laumann.

Von dpa