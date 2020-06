Mann greift Polizisten in Krefeld an und verletzt sie schwer

Krefeld (dpa/lnw) - Ein 35-Jähriger soll in Krefeld mehrere Polizisten und einen Unbeteiligten angegriffen und teils schwer verletzt haben. Der Mann hatte am Dienstagnachmittag zunächst grundlos auf einen Motorradfahrer eingeschlagen, der an einer Ampel gewartet hatte, wie die Polizei mitteilte. Dieser stürzte dabei und wurde leicht verletzt.