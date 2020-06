Braunkohle-Vertrag soll Erhalt des Hambacher Forsts sichern

Berlin/Kerpen (dpa) - Der Vertrag zwischen dem Bund und den Braunkohle-Unternehmen über den Kohleausstieg soll den Erhalt des umkämpften Hambacher Forsts in Nordrhein-Westfalen sichern. «Durch die Einhaltung des Stilllegungspfads kann sichergestellt werden, dass der Hambacher Forst (...) in seinem derzeitigen Erscheinungsbild (...) erhalten bleibt», heißt es in der Vorlage für das Kabinett an diesem Mittwoch, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. «RWE Power wird den Hambacher Forst entgegen der bisherigen Unternehmensplanung und entgegen der bestehenden Planfeststellungen/Genehmigungen nicht für den Tagebau in Anspruch nehmen.»

Von dpa