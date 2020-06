Razzia gegen Schleuserbande in mehreren Bundesländern

Durchsucht wurden 15 Wohnungen und Geschäftsräume in Kleve, Oberhausen, Krefeld, im hessischen Gießen und in Freiburg (Baden-Württemberg) sowie durch die schwedische Polizei in einer Wohnung in Schweden.

Verdächtig seien sechs Iraner, ein Niederländer und ein Schwede. Zwei Hauptbeschuldigte wurden verhaftet. Umfangreiches Beweismaterial in Form von Mobiltelefonen, Datenträgern und Unterlagen wurde sichergestellt.

In Kleve wurde eine Flüchtlingsunterkunft Ziel der Maßnahmen. Der Einsatz sei mit einem Hubschrauber der Bundespolizei aus der Luft abgesichert worden. Verdacht geschöpft hatten die Behörden bereits im September 2018, als sich am Flughafen Niederrhein in Weeze ein Iraner mit einem verfälschten niederländischen Reisepass auswies. Der Vorfall hatte langwierige Ermittlungen ins Rollen gebracht.