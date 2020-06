Preis der Kriegsblinden für Bauhaus-Hörspiel

Düsseldorf (dpa) - Eine künstlerische Produktion des Deutschlandfunks mit NDR und SWR zur Bauhaus-Bewegung erhält den 69. Hörspielpreis der Kriegsblinden. Das teilte die Film- und Medienstiftung NRW am Mittwoch in Düsseldorf mit. Die Jury erklärte, das Autoren-Duo Wittmann/Zeitblom mache mit Humor und ohne eine Belehrungsperspektive erlebbar, wie viel der hochfliegenden Bauhauskonzeption im Heute zu finden sei. In dem Hörstück «Audio. Space. Machine» trifft der ehemalige Direktor der Weimarer Reformschule Walter Gropius auf der Suche nach Inspiration für eine Festrede andere berühmte Bauhaus-Kollegen.

Von dpa