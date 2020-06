Interpol hilft nach Amokdrohungen: Schüler festgenommen

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, gab es seit dem 11. Juni an drei Tagen Drohnachrichten bei Twitter und via E-Mail. In den anonymen Ausführungen hieß es unter anderem, Menschen würden auf dem Schulkomplex - eine private katholische Realschule und ein privates katholisches Gymnasium - sterben. Laut Schulleitung wurde in der ersten Drohung ein Amoklauf angekündigt.

«Eine der versandten Nachrichten konnte durch intensive IT-Ermittlungen der Polizei zurückverfolgt werden», teilten die Behörden am Mittwoch mit. Nach Razzien und Verhören hätten die beiden Jugendlichen gestanden. Ihr Alter teilten die Behörden nicht mit.

«Als Motiv gab einer der Beschuldigten an, keinen "Bock auf Schule" zu haben. Sie wollten durch die Drohungen eine Schließung der Schule erzielen, um schulfrei zu haben. Über die Folgen habe man sich keine ernsthaften Gedanken gemacht», so die Polizei.

Beide wurden wegen Störung des öffentlichen Friedens angezeigt. Zudem sollen sie eventuell für die Kosten der Einsätze in Regress genommen werden. «Außerdem drohen beiden Verdächtigen schulische Konsequenzen.»