Führerscheinprüfung: Mann erneut bei Betrugsversuch erwischt

Iserlohn (dpa/lnw) - Erneut soll ein 53-Jähriger versucht haben, die theoretische Führerscheinprüfung für jemand anderen abzulegen. Schon vergangene Woche sei der Mann in Lüdenscheid mit «derselben Masche» aufgefallen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Dieses Mal habe sich der Bielefelder in Iserlohn als 50-jähriger Arnsberger ausgegeben. Der eigentliche Prüfling habe vor dem Gebäude gewartet.

Von dpa