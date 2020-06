Mettmann (dpa/lnw) - Die Polizei hat in Mettmann bei Düsseldorf einen maroden Abschleppwagen von einem verkehrstüchtigen Abschleppwagen abschleppen lassen. Das in die Jahre gekommene Vehikel war einem Motorradpolizisten am Mittwoch unmittelbar vor der Polizeibehörde aufgefallen, berichtete ein Polizeisprecher.

Von dpa