Brinkhaus verlangt Aufklärung: Corona-Ausbruch bei Tönnies

Der CDU/CSU-Fraktionschef verwies darauf, dass inzwischen weit mehr als 1500 Menschen akut erkrankt seien. Alles müsse dafür getan werden, die Lage so schnell wie möglich in den Griff zu bekommen. In Berlin werde mit großer Anteilnahme und Sorge auf die Entwicklung im Kreis Gütersloh geschaut. «Es ist aber auch klar, dass wir jetzt eine große Verantwortung haben, dass sich das Pandemiegeschehen nicht noch auf weitere Regionen in Deutschland und Europa auswirkt.»

Wichtig sei auch, dass «Ursachen und Verantwortlichkeiten für diese Katastrophe lückenlos und transparent aufgeklärt werden», sagte Brinkhaus. «Ein «Weiter so» kann und darf es nicht geben.»