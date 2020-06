Die gebürtige Ludwigshafnerin habe sich gegen mehr als 50 Mitbewerber durchgesetzt und löse zur Spielzeit 2022/23 den bisherigen Generalintendanten Ulrich Peters ab, teilte die Stadt am Donnerstag mit. Dessen Vertrag läuft laut Stadt nach zehn Jahren mit dem Ende der Saison 2021/22 aus.

Kost-Tolmein, Jahrgang 1973, studierte Klavier in Karlsruhe und Brüssel sowie Musikwissenschaften und Philosophie in Heidelberg. Engagements führten sie nach Mannheim und als Musikdramaturgin ans Theater Heidelberg. Seit 2005 war sie am Theater Lübeck tätig, davon sieben Jahre als Operndirektorin.

Der Stadtrat entschied sich noch für eine weitere Personalie: «Generalmusikdirektor Golo Berg bleibt dem Theater Münster erhalten», erklärte die Stadt. Sein Vertrag sei um fünf Jahre bis zum Ende der Spielzeit 2026/27 verlängert worden.