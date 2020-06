Hannelore Kraft bittet Loveparade-Opfer um Vergebung

Düsseldorf (dpa/lnw) - Zum zehnten Jahrestag der Loveparade-Katastrophe in Duisburg hat Ex-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) die Opfer und Hinterbliebenen um Vergebung gebeten, dass die Tragödie ungesühnt geblieben ist. «Die Loveparade-Katastrophe ist eine offene Wunde am Herzen der Stadt und des Landes», sagte Kraft am Donnerstag in einer bewegenden Rede im Landtag. Es war Krafts erste Rede im Plenum seit ihrer Wahlniederlage 2017. Mit gebrochener Stimme zählte sie in der Erinnerungsdebatte die Vornamen und das Alter aller Todesopfer auf.

Von dpa