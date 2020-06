Ferienstart: Flughafen Köln/Bonn erwartet weniger Passagiere

«Normalerweise stehen wir in diesen Tagen in den Startlöchern für die größte Reisewelle des Jahres», sagte Flughafen-Chef Johan Vanneste. «In diesem Jahr ist alles anders. Dennoch sind wir sehr froh darüber, dass die aktuellen Entwicklungen das Reisen wieder zulassen und der Passagierbetrieb endlich wieder spürbar anläuft.» Am Sonntag würden zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie wieder mehr als 5000 Fluggäste erwartet.