Digitales Adieu für Ballettchef Martin Schläpfer

Düsseldorf (dpa/lnw) - Weil die Abschiedsvorstellungen des Ballettchefs Martin Schläpfer von der Deutschen Oper am Rhein coronavirus-bedingt ausfallen, sagen Ensemble und Wegbegleiter online Adieu. Der Film «b.ye Martin» sei bis zum 31. August über die Startseite der Oper abrufbar, teilte das Haus am Donnerstag mit. In dem Video kommt unter anderem der 60-Jährige selbst zu Wort, aber auch Wegbegleiter wie die niederländische Choreographen-Größe Hans van Manen (87), der in jedem der elf Programme Schläpfers mit Arbeiten vertreten war.

Von dpa