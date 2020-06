Favre hofft auf Reus-Comeback zum Beginn der neuen Saison

Der Verein hatte am 9. Juni bekanntgegeben, dass Reus nach monatelanger Zwangspause in das Mannschaftstraining zurückgekehrt sei und zunächst alle Inhalte einer lockeren Einheit im Kreise seiner Teamkollegen absolviert habe. Der Rückschlag kam offenbar einen Tag später. Die Mitteilung kam an einem Dienstag, Favre sprach von Mittwoch.

Der 31 Jahre alte Reus war am 4. Februar bei der 2:3-Niederlage des BVB gegen Werder Bremen im DFB-Pokal mit Adduktorenproblemen ausgewechselt worden. Eine genaue Diagnose wurde vom Verein nie öffentlich gemacht.