Gisdol und Heldt versprechen: In Bremen «alles reinhauen»

Insbesondere in Düsseldorf hatte es zuletzt Spekulationen darüber gegeben, dass die bereits geretteten Kölner in Bremen nicht mehr mit vollem Einsatz spielen könnten. Bremens direkter Konkurrent Fortuna Düsseldorf liegt vor dem abschließenden Spieltag zwei Punkte und vier Tore vor Werder. Ein Punkt beim 1. FC Union Berlin würde der Fortuna nur die Relegation bescheren, sollte Werder nicht gleichzeitig mit mindestens vier Toren Unterschied gegen den FC gewinnen.

Gisdol und Heldt wiesen derlei Gedanken weit von sich. «Wir stellen auch alle Personalien in den nächsten Tagen hinten an, um die Wichtigkeit dieses Spiels zu verdeutlichen», bekräftigte Heldt, und Gisdol versprach: «Wir wollen alles reinhauen, was wir haben.» Der Kölner Coach will sein Team in Bestbesetzung auflaufen lassen: «Nicht im Ansatz werden wir ein Bundesliga-Spiel dafür nutzen, irgendwelche Geschenke zu verteilen.»

Angesichts der nun feststehenden Rettung hofft Gisdol auf den ersten Sieg seit dem Beginn der Geisterspiele aufgrund des Coronavirus. «Der Mannschaft ist diese Befreiung deutlich anzumerken», sagte Gisdol. «Ich habe diese Woche Dinge im Training gesehen, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe.»