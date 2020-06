Eisbärin Nanook aus Gelsenkirchen zieht nach Bayern

Gelsenkirchen (dpa/lnw) - Die Eisbärin Nanook aus dem Gelsenkirchener Zoo «ZOOM-Erlebniswelt» zieht nach zweieinhalb Jahren im Ruhrgebiet bald in den Münchner Tierpark Hellabrunn um. Ein genauer Termin ist aber noch nicht bekannt, teilte der Gelsenkirchener Tierpark am Donnerstag mit. Nanook wurde in Gelsenkirchen geboren und und lebt bisher zusammen mit ihrer Mutter Lara. «Der Abnabelungsprozess zwischen Eisbärmutter Lara und Nanook hat bereits stattgefunden», sagte die Kuratorin des Tierparks, Nadja Niemann. Dieser tritt üblicherweise zwei bis drei Jahren nach der Geburt ein.

Von dpa