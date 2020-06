Schüsse in Dortmund: 29-Jähriger schwer verletzt

Dortmund (dpa/lnw) - In Dortmund ist bei einer Auseinandersetzung von zwei kleineren Gruppen ein Mann (29) durch Schüsse schwer verletzt worden. Das berichteten die Staatsanwaltschaft Dortmund und die Polizei Dortmund am Donnerstag. Laut Zeugen habe es am Mittwochabend einen lauten Streit zwischen den beiden Gruppen gegeben, als Schüsse fielen.