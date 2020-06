Kein Landeverbot für Flüge aus NRW in Österreich

Wien (dpa/lnw) - Flugzeuge aus Nordrhein-Westfalen dürfen trotz des massiven Corona-Ausbruchs beim Fleischkonzern Tönnies weiterhin in Österreich landen. «Landeverbote aus Nordrhein-Westfalen wird es aktuell nicht geben», teilte das Gesundheitsministerium in Wien am Donnerstag mit. Die Situation würde laufend neu bewertet. Vorerst sei hinsichtlich der Einreise für deutsche Staatsbürger aber keine Beschränkung geplant. An Flughäfen in der Alpenrepublik würde Gästen aber Fieber gemessen.

