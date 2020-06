Verkehrsbehinderungen nach schwerem Lkw-Unfall auf A2

Die Fahrbahn in Richtung Dortmund war bereits kurz nach Mitternacht wieder freigegeben worden. Zeitweise hatte sich Verkehr seit dem Unfall am Donnerstagnachmittag in beiden Fahrtrichtungen auf bis zu 15 Kilometern Länge gestaut. Eine Kradstaffel der Johanniter versorgte Autofahrer, die über Stunden im Stau standen.

Bei dem Unfall hatte ein Lastwagen die Mittelleitplanke durchbrochen und war auf der Gegenfahrbahn mit zwei Autos zusammengestoßen. Arbeiter waren in der Nacht damit beschäftigt, die Straße von Trümmerteilen und Öl zu reinigen. Es entstand insgesamt ein Sachschaden von rund 300 000 Euro.