Ferienbeginn: Staus und volle Autobahnen am Wochenende

Hamburg (dpa/lno) - Vor dem Strand kommt der Asphalt: Den Autofahrern im Norden steht ein heißes Stau-Wochenende bevor. Feriengäste aus mehreren Bundesländern seien unterwegs, warnt der ADAC. Die Verkehrsexperten des Automobilclubs erwarten bereits am Freitagnachmittag Staus und volle Autobahnen im Norden. Dann werde der Berufsverkehr auf die Urlauber aus Hamburg, Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern treffen. Auch in Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein beginnen die Ferien am Montag. «Aufgrund der Corona-Krise haben viele ihre ursprünglichen Urlaubspläne aufgegeben und verbringen ihre Ferien nun doch lieber im Inland», sagte ADAC-Sprecher Hans Pieper. In Kombination mit zahlreichen Baustellen und einer Vollsperrung der A7 wird bei Autofahrern Geduld gefordert.

Von dpa