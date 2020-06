Heißester Tag der Woche zum Ferienstart: bis zu 33 Grad

Das Wochenende werde wechselhaft mit eher dichter Bewölkung, so die Meteorologin. Zwischendurch käme auch mal die Sonne raus. Vor allem am Samstag seien jedoch im Tagesverlauf wieder Regen, Gewitter und auch Hagel möglich. Auch die Temperaturen sinken und liegen am Samstag nach DWD-Angaben bei etwa 28 Grad. Ab Sonntag werde es schließlich noch etwas kühler mit bis zu 23 Grad. In der ersten Ferienwoche müssen sich die Menschen in NRW auf Regen und Schauer einstellen - bei 19 bis 24 Grad.