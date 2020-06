Fridays For Future «solidarisch» mit Tagebau-Besetzern

Berlin (dpa/bb) - Die Klimabewegung Fridays For Future (FFF) unterstützt die Besetzung zweier Tagebaue in Brandenburg und Nordrhein-Westfalen durch Aktivisten des Anti-Kohle-Bündnisses «Ende Gelände». «Wir sind solidarisch mit «Ende Gelände»», sagte eine Sprecherin am Freitag. Zwar praktiziere FFF diese Form zivilen Ungehorsams selbst nicht, sehe aber die Notwendigkeit und finde den Protest gegen das geplante Kohlegesetz der Bundesregierung legitim.