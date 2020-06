Lünen beschließt Bebauungsplan für Maßregelvollzugsklinik

Die Stadt zitierte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU): «Nun ist es möglich, die geplante Maßregelvollzugsklinik in Lünen zu realisieren». Er freue sich, dass dies im Einvernehmen mit der Stadt möglich sei.

Anfang der Woche hatte Wuppertal, wo ebenfalls eine Einrichtung für psychisch und sucht-kranke Straftäter gebaut werden soll, den lange entwickelten Bebauungsplan doch noch gekippt. Da Plätze im Maßregelvollzug fehlen, sollen weitere forensische Kliniken in Hörstel im Kreis Steinfurt, in Haltern im Kreis Recklinghausen und in Reichshof im Bergischen Land entstehen. In Hörstel im Münsterland sind die Vorbereitungen am weitesten: Baubeginn könnte in diesem Jahr sein.