Umfrage: Mehrheit will schärfere Gesetze für Fleischmarkt

Nach mehreren Corona-Ausbrüchen in Schlachtbetrieben stehen Billigpreise für Fleischprodukte im Supermarkt sowie die Arbeitsbedingungen in der Industrie massiv in der Kritik. Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) wollte sich am Freitag mit Amtskolleginnen und Vertretern der Branche austauschen.