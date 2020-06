Ministerin zu Fleisch-Gipfel: Handel schwierig zu überzeugen

Bundesagrarministerin Julia Klöckner wollte am Freitag mit Heinen-Esser und ihrer Amtskollegin aus Niedersachsen (alle CDU) sowie Vertretern der Branche in Düsseldorf zusammenkommen, um über bessere Bedingungen in Ställen und Schlachthöfen, aber auch höhere Preise im Supermarkt zu reden. Nach mehreren Corona-Ausbrüchen in Schlachthöfen stehen Billigpreise für Fleisch massiv in der Kritik.