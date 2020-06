24 Corona-positive Mitarbeiter aus Moers wohnen in Duisburg

Moers/Duisburg (dpa/lnw) - 24 Corona-infizierte Mitarbeiter eines Dönerfleisch-Produzenten in Moers (Kreis Wesel) wohnen nicht im Kreisgebiet, sondern im benachbarten Duisburg. Das hat die Kreisverwaltung am Freitag mitgeteilt. Die sogenannte 7-Tages-Inzidenz im Kreis habe damit am Donnerstag bei 15,4 und nicht wie ursprünglich gemeldet bei 20,2 gelegen. Bei 50 oder mehr Infektionen pro 100 000 Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen wird empfohlen, Lockerungen der Corona-Einschränkungen zurückzunehmen.

Von dpa