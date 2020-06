Anhalter Fleischwaren: Bis Freitag kein Corona-Nachweis

Zerbst (dpa/sa) - Bei der zum Tönnies-Konzern gehörenden Anhalter Fleischwaren GmbH ist bis Freitag keine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen worden. Nachdem bei Tönnies in Rheda-Wiedenbrück (Kreis Gütersloh) in Nordrhein-Westfalen ein Coronaausbruch festgestellt worden war, wurde am Dienstag in Zerbst mit dem Test der rund 400 Mitarbeiter des Unternehmens begonnen, wie der Landkreis Anhalt-Bitterfeld am Freitag mitteilte. Die Abstriche bei den ersten 144 getesteten Beschäftigten seien alle negativ gewesen.

Von dpa