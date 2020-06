SPD-Chef Hartmann: Spahn soll in die Region Gütersloh kommen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Der nordrhein-westfälische SPD-Chef Sebastian Hartmann hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) aufgefordert, die vom Corona-Ausbruch betroffenen Kreise Gütersloh und Warendorf zu besuchen. Hartmann sagte der «Saarbrücker Zeitung» (Samstag): «Spahn muss sich endlich in Gütersloh und Warendorf sehen lassen. Er muss dort Präsenz zeigen.» Leidtragende des Corona-Ausbruchs seien viele Hundert Infizierte in den Betrieben und Zehntausende von Menschen in den zwei Kreisen. «Darunter viele Kinder, da die Sommerferien gerade beginnen», so Hartmann.

Von dpa