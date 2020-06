Bordon: «Gibt Straßenfußballer mit mehr Qualität»

Er schaue sich zu Hause in Brasilien alle Spiele an, erklärte der Brasilianer, der von 2004 bis 2010 für Schalke spielte. «Nach der 0:4-Niederlage in Dortmund habe ich gewusst, dass Schalke mit dieser Mannschaft keine Punkte mehr holen wird», sagte er: «Die Spieler müssen die Geschichte von Schalke kennen. Es fehlt die Identifikation, und jeder macht, was er will.»

Auch an der Vereinsführung übte Bordon Kritik. Der Verein brauche «einen Manager mit einer guten Mentalität», sagte er: «Rudi Assauer war der beste Manager. Er hat das Stadion gebaut. So jemand kommt nie wieder.»