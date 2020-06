40-Jährige bestreitet Mord und spricht von Notwehr

Düsseldorf (dpa/lnw) - Im Mordprozess gegen eine 40-jährige Hausfrau in Düsseldorf hat diese jede Mordabsicht bestritten und von Notwehr gesprochen. Sie habe einen sexuellen Übergriff ihres Mannes abwehren wollen, ließ die Koreanerin beim Prozessauftakt über ihren Verteidiger am Freitag am Düsseldorfer Landgericht erklären. Sie habe den Vater ihres dreijährigen Sohnes dabei nicht einmal verletzen, geschweige denn töten wollen.

Von dpa