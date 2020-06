Medien: Köln in Bremen ohne Torjäger Jhon Cordoba

Köln (dpa) - Der 1. FC Köln wird im letzten Saisonspiel am Samstag beim abstiegsbedrohten SV Werder Bremen offenbar ohne Torjäger Jhon Cordoba auskommen müssen. Nach Informationen des «Geissblog» gehörte der Kolumbianer nicht zu den Spielern, die am Freitag die Reise nach Bremen antreten. Cordoba, der in dieser Saison 13 Treffer erzielt hat, hatte unter der Woche an Adduktorenproblemen gelitten.

Von dpa