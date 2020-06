Festnahme: Remscheider soll Jungen schwer missbraucht haben

Nach einer ersten Sichtung des Materials wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Bei einer Wohnungsdurchsuchung am 23. Mai in Remscheid sowie am Arbeitsplatz des Verdächtigen in Hückeswagen seien Datenträger sichergestellt worden.

Nach der Aufbereitung und Sichtung der Daten ergab sich der weitergehende Verdacht des schweren Kindesmissbrauchs und eines unmittelbar bevorstehenden weiteren Missbrauchs des Jungen. Dazu hätten mehrere Beamte Chatverläufe und Bilder bis tief in die Nacht gesichtet und dann am Donnerstag zugeschlagen.

Der Beschuldigte wurde am Freitag von einem Haftrichter in Untersuchungshaft geschickt. Bei seiner Vernehmung durch die Polizei hatte er den Missbrauch bestritten. Die Ermittlungen dauern an.