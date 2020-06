Signa: 366 Millionen Euro für Galeria Karstadt Kaufhof

Wien (dpa) - Für die Sanierung des stark angeschlagenen Warenhauskonzerns Galeria Karstadt Kaufhof will der österreichische Mutterkonzern Signa 366 Millionen Euro in die Hand nehmen. Ein Signa-Sprecher bestätigte der Deutschen Presse-Agentur den Sanierungsbeitrag am Freitag. Zuerst hatte die «Wirtschaftswoche» darüber berichtet. Allein 200 Millionen Euro sollen als Mietzuschuss gezahlt werden.

Von dpa