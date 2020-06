„Schnell zurück in die Normalität“

Für seine Entscheidung, in den beiden Kreisen Gütersloh und Warendorf einen Lockdown zu verhängen, hat der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) viel Kritik hinnehmen müssen. Zu zögerlich für die einen, zu heftig dagegen für die anderen. Im Gespräch mit unserem Korrespondenten Hilmar Riemenschneider verteidigt er seine Haltung.

Herr Ministerpräsident, am vergangenen Sonntag waren Sie am neuen Corona-Hotspot im Kreis Gütersloh, und doch haben sie erst am Dienstag einen weiteren Lockdown verfügt. Warum haben Sie so lange gewartet?

Laschet: Der Lockdown hat mit dem Schließen der Fleischfabrik Tönnies unverzüglich begonnen. Gleichzeitig haben wir Kitas und Schulen geschlossen. So sind wir auch im März beim bundesweiten Lockdown vorgegangen. Mir war es aber wichtig, vor der zweiten Stufe des Lockdowns mit den örtlichen Akteuren, mit den Experten des Robert-Koch-In stituts, mit unserem Landeszentrum für Gesundheit zu sprechen. Solche Schritte müssen sehr sorgsam abgewogen werden, denn sie haben gravierende Konsequenzen für die Menschen. Bei der Bevölkerung jenseits des Tönnies-Umfeldes sind die Infektionszahlen niedrig gewesen und sie sind es bis jetzt, wie wir dank Tausender Tests wissen. Aber die Vorsichtsmaßnahme, etwas mit einem Lockdown auszuschließen, weil man es nicht genau weiß, hat am Ende die Entscheidung für den Kreis Gütersloh gegeben. Und beim Kreis Warendorf stiegen die Neuinfektionen genau an dem Dienstag über den Grenzwert von 50 je 100.000 Einwohner. Deshalb mussten wir auch den Nachbarkreis leider einbeziehen. Es gibt dazu eine Verabredung zwischen den Ländern und der Bundeskanzlerin. Aber Sie wissen, wie schwer ich mir die Entscheidung gemacht habe.

Frage: Was sprach denn am Wochenende noch dagegen, schon so zu entscheiden?

Laschet: Grundsätzlich: Entscheidungen mit einer derartigen Tragweite für den Alltag von 600 000 Menschen, darunter weit überwiegend Menschen aus der Region, die sich in den letzten Monaten extrem vorbildlich und verantwortungsvoll im Umgang mit Corona gezeigt haben, brauchen eine solide Grundlage mit Fakten. Die Ergebnisse von der Testung bei Tönnies lagen am Wochenende noch nicht vollständig vor, ebenso nicht die Daten aus den mobilen Tests in den Familien. Deshalb haben wir uns am Wochenende darauf konzentriert dieQuarantäne durchzusetzen, um das Risiko eines Überspringens auf die weitere Bevölkerung wirksam einzudämmen. Die 7000 Mitarbeiter, die im Schlachtbetrieb von Tönnies gearbeitet haben und an über 1300 Wohnorte verteilt waren, mussten unter Quarantäne gestellt und getestet werden. Dafür war zunächst ein viel längerer Zeitraum geplant. Aber wir haben es durch zügige Aufstockung von Personal schon bis Sonntag geschafft. Als diese Tests sowie die der mobilen Teams ausgewertet waren, konnten wir auf Basis dieser Zahlen entscheiden. Die Behörden waren auch dank der Unterstützung etwa von DRK, Malteser Hilfsdienst und der Bundeswehr insgesamt sehr schnell unterwegs. Mich wundert, wie schnell manche parteipolitisch, ohne jede Abwägung, alles schließen wollen.

Zuletzt haben Sie immer neue Weichen für eine Lockerung gestellt, das ganze Land ist auf diesem Kurs gewesen: Hat das die Entscheidung erschwert?

Laschet: Meine Haltung war immer: Wir müssen schnell und wirksam reagieren, wenn die Lage es erfordert. Das war die Situation beim bundesweiten Lockdown im März. Deshalb haben wir schnell Schulen geschlossen, genauso schnell wie andere Länder den Lockdown im gesamten öffentlichen Leben durchgeführt. Aber meine Haltung ist auch: Solche massiven Grundrechtseingriffe muss man immer abwägen. Denn auch damit richten wir Schäden an. Man muss immer wieder überprüfen: Ist die Maßnahme noch erforderlich? Nordrhein-Westfalen hat dann ab April vieles wieder geöffnet. Und im Ergebnis sind die Infektionszahlen dramatisch gesunken sind – auch im Kreis Gütersloh, auch im Kreis Warendorf, die bis zum Fall Tönnies exzellente Werte hatten. Das heißt, die Öffnungen waren genau richtig. Und jetzt gibt es eine neue regionale Situation. Wenn man so weit wie möglich zurück zu einer verantwortungsvollen Normalität will, heißt das auf der anderen Seite auch, zum konsequenten Handeln bereit zu sein, wenn es wieder zu einem Infektionsgeschehen kommt. Und das war jetzt der Zeitpunkt.

Für die meisten kam überraschend, dass auch der Kreis Warendorf flächendeckend von den Maßnahmen betroffen ist: Wäre es nicht eine Nummer kleiner gegangen?

Laschet: Wir haben tatsächlich intensiv abgewogen, ob man einzelne Städte aus dem Kreis aus den Regelungen herausnehmen kann, wofür es viele gute Gründe gibt. Die Verabredung der Länder mit der Bundesregierung und auch mit dem Robert-Koch-Institut sieht aber bewusst Regeln für das Kreisgebiet vor. Vorsicht hatte hier Vorrang. Im Kreis Coesfeld war das vor einigen Wochen auch unser Maßstab. Auch da wurden Orte einbezogen, die nicht betroffen waren. Für die Zukunft wird man da vielleicht über neue Mechanismen nachdenken müssen.

Viele Menschen dort fühlten sich in Mithaftung genommen, obwohl die Dimension kleiner ist als im Kreis Gütersloh.

Laschet: Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Zu Recht sagt man in vielen Orten, besonders im Norden und Westen des Kreises Warendorf, aber auch in Teilen des Kreises Gütersloh: Was haben wir mit Tönnies zu tun?! Deshalb ist es auch mein Ziel, durch viele, viele Testungen schnell nachzuweisen, dass die Verbreitung des Coronavirus in der Bevölkerung gering ist. Wir arbeiten damit daran, möglichst schnell wieder zu einer Normalität zurück zu kommen.

Jetzt sollen sich möglichst viele Menschen testen lassen: Wie lange wird das brauchen, wenn die Testkapazitäten bisher nur sehr begrenzt gewesen sind?

Laschet: Die Testkapazitäten sind vorhanden. An zehn Standorten im Kreis Gütersloh und an fünf Standorten im Kreis Warendorf werden weitere Testzentren errichtet oder sie sind schon im Betrieb. Jeder soll sich kostenlos testen lassen können – das habe ich zugesagt. Die Menschen sind unverschuldet in diese Lage geraten. Die beiden Kreise standen gut da, deshalb sind wir als Land auch in der Pflicht dabei zu helfen, dass die Lage schnell aufgeklärt wird. Auch die Hausärzte helfen, die Kassenärztliche Vereinigung hilft und auch in großem Umfang die Bundeswehr. So können wir die Testkapazitäten um Zehntausende in den nächsten Tagen erweitern, um eine gute Entscheidungsgrundlage zu haben, wie wir nächste Woche weiter vorgehen.

Für die Betroffenen sind die Einschnitte dramatisch, nicht nur weil Ihr nach dem letzten Lockdown ersehnter Urlaub oft schlicht storniert wird, oder weil Ärzte Behandlungen absagen. Was sagen sie diesen Menschen?

Laschet: Ich sage ihnen, dass wir uns diese Entscheidungen nicht leicht machen und, dass wir sorgsam abwägen, welche Maßnahmen jetzt notwendig sind. Und ich sage zu, dass wir alles tun, so schnell wie möglich Klarheit zu bekommen, damit auch diese Stigmatisierung, die viele Menschen der Region in diesen Tagen erleben, abgebaut wird. Es ist nicht akzeptabel, dass man sie so in die Haftung nimmt. Wir haben im Gespräch mit dem Bund und den anderen Ländern darauf gedrängt, dass es deutschlandweit eine einheitliche Regelung für die Sicherheit beim Reiseverkehr gibt. Das ist gestern gelungen. Nun wird - nicht zuletzt den Menschen in den Kreises Gütersloh und Warendorf - ermöglicht, mit einem negativen festgestellten Testergebnis, das nicht älter als 48 Stunden ist, auch sich frei zu bewegen. Das Tempo bis zum Vorliegen der Testergebnisse wollen wir unter anderem durch Apps zusätzlich beschleunigen. Ich kann sehr gut verstehen, dass man sich nach all dieser Zeit besonders auf ein wenig Urlaub freut. Wer allerdings positiv getestet ist, wer Symptome hat, der sollte zunächst unbedingt zu Hause bleiben.

Lässt sich denn Stigmatisierung überhaupt verhindern, wenn die Menschen aus beiden Kreisen jetzt in benachbarten Städten wie Münster mit Maskenpflicht und teilweise Testpflicht konfrontiert sind?

Laschet: Man muss alles tun, um das zu vermeiden. Ich verstehe, dass ein Urlaubsland Voraussetzungen verlangt, die europaweit nachvollziehbar sind. Und wenn es Hotspots gibt, muss man genauer hinschauen. Aber dann erwarte ich auch, dass man genau hinschaut. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder hat mir schon früh persönlich zugesagt: Wer einen Test mitbringt, wird behandelt wie jeder andere Urlauber auch.

Wenn Sie die Einschränkungen wieder aufheben können, heißt das dann auch gleich wieder Reisefreiheit für die Einwohner?

Laschet: Das wollen wir. Wir entscheiden auf der Basis der Fakten, im Einklang mit den Maßgaben des Robert-Koch-Instituts (RKI). Wenn die 7-Tage-Inzidenz wieder unter 50 Infektionen pro 100.000 Einwohner liegt, wie sich jetzt andeutet, muss über die Rücknahme von Maßnahmen beraten werden. Im Kreis Warendorf sind wir auf gutem Weg, auch für Gütersloh habe ich Optimismus. Wenn wir wissen, wie groß die Gefahr ist, dann erwarte ich auch, dass die anderen Länder schnell reagieren und die Reisebeschränkungen zurücknehmen.

Zu den jetzt erhobenen Vorwürfen gehört, dass Land und Bund die Zustände beim Fleischfabrikanten Clemens Tönnies viel zu lange laufen ließen. Man hat ihm die Knute gezeigt, aber sie ihn nicht spüren lassen - warum nicht?

Laschet: Ich glaube schon, dass mancher Missstand in der Fleischindustrie nicht konsequent genug angegangen wurde – überall, parteiübergreifend. Das muss die Politik insgesamt selbstkritisch eingestehen. Für unsere Landesregierung mag ich aber zumindest darauf hinweisen, dass unser Gesundheits- und Arbeitsminister Karl-Josef Laumann wohl wie kein anderer diese Themen immer wieder auf die bundesweite Agenda gehoben hat, auch wenn keine Mehrheiten in Sicht waren. Nach dem Vorfall in Coesfeld hat er 20.000 Testungen überall in der Fleischindustrie in Nordrhein-Westfalen vornehmen lassen, auch das war bis dahin einmalig. Auch bei Tönnies – und zwar durch Mitarbeiter der Behörden und nicht etwa von dortigen Bediensteten oder Beauftragten. Damals gab es so gut wie keine Infektionen. Der Arbeitsschutz war natürlich auch vor Ort. Der Kern ist aber:Das bundesweit geltende Werkvertragsrecht wird – ausgelöst durch die früheren Fälle – jetzt durch die Bundesregierung geändert. Das kann nur sie. Ich bin zuversichtlich, dass die Entscheidung nach der Sommerpause fällt. Nordrhein-Westfalen wird diese Änderungen unterstützen. Das System wird sich neu ordnen.

Aus der Fleischindustrie heißt es plötzlich, man käme auch ohne Werkvertragsarbeitnehmer klar. Wie nehmen Sie das wahr?

Laschet: Ich bin erstaunt, warum man das dann nicht längst freiwillig gemacht hat. Gute und sichere Produkte dürfen ebenso wie faire Arbeitsbedingungen in einer wettbewerbsfähigen Ernährungswirtschaft keine Gegensätze sein. Soziale Marktwirtschaft heißt auch verantwortliches Unternehmertum.

Bei politischen Auftritten sind sie Clemens Tönnies öfter begegnet. Wie war Ihr Verhältnis zu ihm - und wie ist es jetzt?

Laschet: Als Manuel Neuer etwa den Landesverdienstorden erhalten hat, war er als Präsident von Schalke mit dabei. Das hat mich sehr gefreut,weil Manuel Neuer weiterhin eine enge Beziehung zu Gelsenkirchen, zu Schalke hat und dort auch bis heute stark sozial engagiert ist. Natürlich muss man die persönlichen Verdienste von Clemens Tönnies sehen, als Unternehmer, für die Region oder für den Sport.Aber ich kann gut nachvollziehen, dass gerade jetzt viele Menschen sauer auf das Unternehmen und die dortige Führung sind. Tönnies hat gesagt, dass er die Branche verändern wolle. So wie bisher werde nicht weitergemacht. Das stehe fest. Für mich steht fest: Ich nehme ihn beim Wort.

Die Bußgeldsätze dürften ihn kaum beeindrucken: Mit welchen Konsequenzen muss er jetzt rechnen?

Laschet: Die zuständigen Stellen werden alles prüfen müssen, vor allem die Gerichte. Für mich ist aber unabhängig davon klar: Das Unternehmen ist in besonderer Verantwortung.

Was wird passieren, damit die Schlachthöfe nicht immer wieder zu Corona-Hotspots werden, wie man es auch in den USA erlebt hat?

Laschet: Wir erleben ein weltweites Phänomen. Überall treten Probleme in Schlachthöfen auf. Man hat lange daran gearbeitet, dass die Qualität und die Produktionsbedingungen im Interesse des Tierwohls besser werden sollten. Da haben wir im europäischen und weltweiten Vergleich relativ hohe Standards. Was man weniger im Blick gehabt hat, sind die Menschen, die da arbeiten. Das liegt im Werkvertragssystem mit Sub- und Sub-Sub-Unternehmern.

Dass die Polizei mit Hundertschaften die Quarantäne kontrolliert, ist ein völlig neues Bild in Deutschland. Wie geht es weiter?

Laschet: Es gibt zwei Neuigkeiten, die sie in Deutschland noch nicht gesehen haben: Es ist erstens noch nie ein Kreis zurückgeführt worden auf einen Zustand des Lockdowns. Zweitens: Die Hundertschaften sollen verhindern, dass Menschen die Quarantäne verlassen. Das erfordert aber, dass die Betroffenen gut versorgt und persönlich betreut werden. Dazu gehört, ihnen auch in ihrer Landessprache zu erklären, was im Moment stattfindet. Ich glaube, dass nicht jeder die Bedrohung erkannt hat und die Quarantäne versteht. Und deshalb haben wir neben der Polizei auch die soziale Betreuung und die Zahl der Dolmetscher stark erhöht.

Aktuell ist die zweite Stufe des Lockdowns verhängt. Welche Maßnahmen wären mit der dritten Stufe verbunden?

Laschet: Entscheidend ist, was wirkt. Die Maßnahmen, die wir jetzt verhängt haben, wirken gezielt. Und wir tun alles, dass sie wieder aufgehoben werden.

Wie würde Ihr Krisenmanagement aussehen, wenn Sie nicht im Rennen um den künftigen CDU-Bundesvorsitz stünden?

Laschet: Selbstverständlich nicht anders. Hier geht es um den Schutz von Gesundheit, um das Wohl vieler Menschen. Wir haben es mit einer beispiellosen Lage zu tun. Personalfragen von Parteienspielen dabei keine Rolle. Das verbietet sich von selbst.

SPD und Grüne werfen Ihnen vor, nicht entschlossen genug zu handeln? Was antworten sie ihnen?

Laschet: Ich finde es etwas wohlfeil, nachher zu behaupten, man wisse, was man alles besser machen könnte. Aber für Parteipolitik eignet sich diese Lage wirklich nicht. Auch die SPD sollte die schwierige Lage nicht für parteipolitische Spielchen nutzen.