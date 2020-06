Gladbachs Sportdirektor zur Kaderplanung: «Müssen abwarten»

Berlin (dpa) - Für Borussia Mönchengladbachs Sportdirektor Max Eberl werden Gespräche über eine mögliche Vertragsverlängerung von Kapitän Lars Stindl durch die Coronavirus-Pandemie erschwert. «Momentan sind generell Vertragsgespräche ein Stück weit auf Eis gelegt. Wir müssen alle abwarten», sagte Eberl vor der Partie in der Fußball-Bundesliga gegen Hertha BSC am Samstag im TV-Sender Sky. «Aber sobald es wieder möglich ist, zu agieren, werden wir auch über Lars nachdenken.» Der Vertrag des 31-Jährigen in Gladbach läuft im Sommer 2021 aus.

Von dpa