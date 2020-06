Fortuna Düsseldorf mit Viererkette und Ex-Unioner Skrzybksi

Berlin (dpa) - Mit dem ehemaligen Berliner Steven Skrzybski in der Startformation will Fortuna Düsseldorf beim 1. FC Union am letzten Spieltag der Fußball-Bundesliga den Relegationsplatz absichern. Der 27-Jährige ist einer von drei neu in die Startformation gerückten Fortuna-Profis im Vergleich zum 1:1 vor einer Woche gegen den FC Augsburg. Kapitän Adam Bodzek kehrt in die Anfangsformation zurück. In der Abwehr stellt Trainer Uwe Rösler auf Viererkette um. Mathias Jörgensen spielt statt André Hoffmann in der Innenverteidigung.

Von dpa