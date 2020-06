Gladbach mit Raffael und Plea im Kader, Hertha ohne Jarstein

Mönchengladbach (dpa) - Im entscheidenden Spiel um die Champions-League-Qualifikation haben es Raffael und Alassane Plea überraschend noch in den Kader von Borussia Mönchengladbach geschafft. Beide vormals verletzten Offensiv-Kräfte sitzen am Samstag gegen Hertha BSC zunächst auf der Bank. Damit bekommt der 35 Jahre alte Raffael gegen seinen Ex-Club die Chance, noch ein letztes Bundesligaspiel für die Borussia zu bestreiten. Nach sieben Jahren wird der Vertrag des Deutsch-Brasilianers in Mönchengladbach nicht mehr verlängert. Bislang spielte Raffael 200 Mal für die Borussia.

Von dpa